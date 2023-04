Rosjanin już odlicza. Tylko na niego czekają

To nie był koniec problemów Tarasienki

Tarasienko oficjalnie został Polakiem pod koniec stycznia. To nie był jednak kres jego kłopotów. Przypomniano o trzyletniej karencji wykluczającej go z jazdy jako Polak, którą wprowadzono w 2020 roku, po tym jak Gleb Czugunow otrzymał polski paszport i od razu ścigał się z polską licencją. Sprawą zainteresował się jednak Rzecznik Praw Obywatelskich i Rosjanin będzie wliczany do limitu krajowych zawodników. Gdyby nie reakcja rzecznika, to jeździłby jako obcokrajowiec.



Przyszłość żużlowca została rozwiązana po okresie transferowym, dlatego musi on czekać na kolejne, które otwiera się po trzeciej kolejce i trwa pięć dni. W tym czasie Tarasienko musi podpisać kontrakt z GKM-em, a następnym krokiem będzie jazda w elicie po raz pierwszy w karierze. - Jeszcze chwila... - napisał w mediach społecznościowych i przy okazji zamieścił swoje zdjęcie w kevlarze grudziądzkiego klubu. Odliczanie trwa.