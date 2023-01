Rosjanin dostał polski paszport! Ten wpis nie pozostawia złudzeń

Kariera wszystkich rosyjskich żużlowców zatrzymała się 24 lutego 2022 roku. To tego dnia wojska Władimira Putina zaatakowały Ukrainę i rozpoczęła się wojna, która trwa do dziś. Bardzo szybko na Rosjan nałożono sankcje. Dotyczyło to także żużlowców. Jedynym Rosjaninem, który w sezonie 2022 wystąpił, był Gleb Czugunow. Na korzyść tego zawodnika działał fakt, że już wcześniej startował na polskiej licencji i reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej.