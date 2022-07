Rosjanin dostał 200 tysięcy. Wróci do Polski?

ROW Rybnik z jednej strony walczy o utrzymanie w eWinner 1. Lidze, a z drugiej myśli o budowie mocnego składu na sezon 2023. Chęć pozostania w zespole zadeklarowali Grzegorz Zengota i Nicolai Klindt. Jeśli do polskiej ligi wrócą Rosjanie, to jest szansa na to, że zawodnikiem ROW na powrót zostanie Siergiej Łogaczow.