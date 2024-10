Rosjanin był o krok od powrotu do mistrzostw świata. Prztyczek w nos Polaków

Łaguta w 2021 roku spełnił swoje dziecięce marzenie, zdobywając tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu (do ostatniej rundy trwała zacięta rywalizacja o złoto z Bartoszem Zmarzlikiem). Nie było mu jednak dane bronić tytułu, ponieważ kilka miesięcy później wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy Rosjanie zostali wyrzuceni nie tylko z Grand Prix, ale również z polskiej ligi.



Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow, wykorzystując polskie paszporty (otrzymali je wcześniej), po rocznej banicji wrócili do startów w PGE Ekstralidze, chwilę później dołączył do nich Wadim Tarasienko, który już w trakcie wojny przez wiele miesięcy walczył o polskie obywatelstwo. Cała trójka na polskiej licencji przejechała sezony 2023-2024. Na Grand Prix jednak i tak dalej mieli "szlaban".



