Rosjanie znów zaskoczyli. Żenada na podium. Takie rzeczy tylko u Putina [KOMENTARZ]

Wyglądają jak jacyś terroryści

To przypomina obrazki z Bliskiego Wschodu, z krajów, gdzie islamskie bojówki sieją terror i spustoszenie, gdzie widok mężczyzny z karabinem nikogo nie dziwi. Okazuje się, że taką samą wizję świata mają Rosjanie. W zasadzie to nikogo nie powinno to dziwić. Od momentu ataku na Ukrainę wielu specjalistów uważa Rosjan za terrorystów.

To wygląda naprawdę złowrogo, by nie rzec: przerażająco. Już jednak czytam, że w Wiatskich Poljanach, gdzie odbywały się zawody, mieści się fabryka karabinów, więc stąd taka, nie inna nagroda. Rozumiem, że jakby była fabryka czołgów, to panowie siedzieliby w tych pojazdach i kręcili na prawo i lewo lufą. Naprawdę szkoda słów, ale chyba nie ma się co oburzać, bo Rosjanie każde głupstwo są w stanie wytłumaczyć. Ich car kłamie nawet wtedy, gdy mówi "dzień dobry", więc co to dla nich.