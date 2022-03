Rosjanie pojadą z polskimi licencjami?! Zaskakująca wypowiedź ministra sportu

Ministra zacytował na Twitterze Filip Czyszanowski, dziennikarz TVP Sport. - Nie powinniśmy iść aż tak daleko by musieli się zrzekać rosyjskiego obywatelstwa żeby móc startować w naszej lidze. Muszą potępić Putina, wtedy nie widzę przeszkód by startowali na polskiej licencji - powiedział Kamil Bortniczuk w rozmowie z TVP Sport.

Wypowiedź ministra jest spójna ze stanowiskiem, które przedstawił we wczorajszym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. - Jestem za wyrzucaniem Rosji (i Białorusi, pomocnika Kremla, także w wymiarze militarnym), ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. Uważam jednak, aby głęboko zastanowić się, co do choćby tych trzech żużlowców - Rosjan z polskimi paszportami w dłoniach, którzy publicznie zademonstrowali weto wobec Putina, tego co robi Federacja Rosyjska i jej armia, czy jednak nie dopuścić ich do startów w PGE Ekstralidze - napisał polityk.

Ciekawe jest to, że politycy obozu rządzącego, który zbiera na całym świecie pochlebne opinie za wspieranie Ukraińców w walce z agresorem, tak liberalnie wypowiadają się w temacie startów rosyjskich sportowców. Odmienne zdanie w tym temacie ma choćby Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego, który wystosował list do prezydenta FIM, Jorge Viegasa, w którym prosił o wykluczenie Rosjan z zawodów międzynarodowych i ligowych. W podobnym tonie wypowiada się większość kibiców. - Zero farbowanych lisów w polskich barwach! - napisał w odpowiedzi na tweeta Czyszanowskiego pan Piotr.

