Michał Świącik bez ogródek krytykuje rosyjską machinę propagandową. - Współczuję naszym sąsiadom Rosjanom, że muszą oglądać takie kłamstwa jakie przekazują im rosyjskie kanały telewizyjne. Tego się nie da się oglądać, to jest inny świat, inna rzeczywistość - pisze na swoim facebookowym profilu prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa. - Według ich przekazu cały świat kłamie. Oni nie prowadzą ataku w stronę Ukrainy (wojny), a tylko misję pokojową. Jeszcze do wczoraj wieczora twierdzili, że nie zginął żaden rosyjski żołnierz. Exodus Ukraińców trwa tylko w Donbasie i to tylko w stronę Rosji. Cała Europa i cały świat krzywdzi biedną i sprawiedliwą putinowską Rosję - tłumaczy. - Jeżeli taki przekaz idzie tam od lat to ludzie w Rosji mogą mieć naprawdę propagandowo wyprane mózgi. Propaganda Putina nie ma żadnych granic - kończy.

Mają w składzie Ukraińca

Wojna w Ukrainie dotyka również Eltrox Włókniarza Częstochowa, a co za tym idzie także Michała Świącika. W swoim zespole ma on właśnie Ukraińca. 22-letni Andriej Rozaliuk nie jest co prawda rozpatrywany jako potencjalny członek pierwszej drużyny, ale ma być jednym z ważniejszych punktów zespołu występującego w Ekstralidze U24.

- Pamiętaj, że możesz zawsze na nas liczyć - zwraca się do niego prezes. - W tych trudnych dla Ciebie i twoich bliskich chwilach jesteśmy całym sercem z tobą. Dobro zawsze wraca, a zło nawet ze zdwojoną siłą oddaje. Zło jakie dziś kieruje Rosja w stronę Ukrainy jest nie do zaakceptowania. Mam nadzieję, ze wróci do Rosji ze zdwojoną siłą. Trzymaj się i pamiętaj, że Polska to też twój dom - mówi.