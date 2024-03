Rosjanie byli noszeni w Polsce na rękach. Dziś wszyscy o nich zapomnieli

Przed wybuchem wojny na Ukrainie liga polska była atrakcyjnym kierunkiem dla żużlowców z Rosji. Wielu przyjechało do naszego kraju i zrobiła tutaj karierę. Najlepszym przykładem jest Artiom Łaguta, Emil Sajfutdinow, czy Wadim Tarasienko, którzy dzisiaj są gwiazdami PGE Ekstraligi. Oni też ucierpieli na zbrojnej agresji reżimu Putina, choć po rocznej przerwie wrócili do naszej ligi dzięki polskim paszportom. Inni nie mieli tyle szczęścia.

Kontrowersyjny brat mistrza był gwiazdą Motoru Lublin

Łaguta miał duże możliwości. Wielu liczyło, że uda mu się awansować do cyklu Grand Prix, gdzie mógłby sporo namieszać. Dziś wiemy już, że nie ma na to szans. Raz, że zbrojna agresja Rosji na Ukrainę trwa. Dwa, że popularnemu Griszy lata uciekają i czołówka odjeżdża. W tym roku będzie miał 40 lat. W takim wieku nawet rok przerwy może być decydujący. Łaguta co prawda startuje w lidze rosyjskiej, jeździ na motocrossie, ale to nie to samo. Pozostaje mu więc bycie matadorem na lokalnym podwórku.