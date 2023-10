Roksana Węgiel, Paweł Fajdek i gwiazdy żużla. Działo się na Gali PGE Ekstraligi

To była ósma w historii Gala PGE Ekstraligi. Już na dzień dobry władze ligi miały bardzo dobrą wiadomość do przekazania. Otóż kontrakt ze sponsorem tytularnym firmą PGE został przedłużony o kolejne cztery lata. Oznacza to, że koncern energetyczny będzie wykładał kasę na żużel do 2028 roku.