Rok temu zatrzymał go pożar. Udało mu się wrócić

Żużlowcy nienawidzą nudy i siedzenia w jednym miejscu. Doskonałym na to przykładem są chociażby Australijczycy wracający do swojej ojczyzny, by tam ścigać się w turniejach indywidualnych. Oczywiście poza dobrą zabawą jest to sposób na podtrzymanie kontaktu z motocyklem, by później o wiele łatwiej niż rywale rozpocząć zmagania w Europie. Ogromną popularnością poza Antypodami cieszą się również Argentyna oraz Stany Zjednoczone. Zwłaszcza ten drugi kraj upodobał sobie Rasmus Jensen, czyli gwiazda pierwszoligowych torów.