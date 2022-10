Rok temu ten numer dał mu milion. Teraz znów to zrobi

Pisaliśmy jakiś czas temu, że Rune Holta zwiąże się kontraktem z drugoligowym OK Bedmet Kolejarzem Opole. I faktycznie może do tego dojść. Tyle tylko, że to nie będzie regularny kontrakt, ale tzw. umowa warszawska.

Holta chce powtórzyć numer z wiosny

To porozumienie bez kwoty za podpis i punkt, które pozwala zawodnikowi pozostać w transferowej grze bez żadnych konsekwencji. Jeśli teraz Holta podpisze "warszawkę" z Kolejarzem, to wiosną będzie mógł się w dowolnym momencie związać z wybranym klubem. Nie będzie musiał czekać na otwarcie okna, będzie mógł odejść za darmo.

Holta już na tym zarobił dobre pieniądze

PSŻ był wówczas na musiku, bo łatał dziurę po Ukraińcu Aleksandrze Łoktajewie, którego wojna zatrzymała w kraju. Kto teraz skusi się na Holtę. Z pewnością ktoś się znajdzie, bo jednak żużel to sport, w którym nie brak kontuzji. A Holta swoje już zarobił i nie jest zmuszony do tego, by rozpaczliwie szukać klubu. Zresztą, jeśli kwoty, które padały przy okazji angażu w PSŻ są prawdziwe, to ten sezon zamknął przychodem rzędu 929 tysięcy 500 złotych. Już przekonał się, że czekanie do wiosny ma sens.