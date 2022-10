Rok temu się o niego bili, teraz idzie łatać dziury

Mads Hansen w eWinner 1. Lidze nie zachwycił

Hansen jest jednym z pierwszych zawodników, którzy trafiają do Gdańska w ostatnim czasie, bo częściej zawodnicy stamtąd odchodzili. Kibice z Gdańska liczą, że Hansen nie wywinie im takiego numeru, jak trójka tegorocznych liderów, którzy oficjalnie ogłosili pozostanie w klubie, a ostatecznie odeszli. Rasmus Jensen przenosi się do Zielonej Góry, Timo Lahti wraca do Łodzi, a Adrian Gała trafi do Poznania.