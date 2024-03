Rok temu przewracał się na potęgę. Jeśli to powtórzy, będzie po karierze?

W sezonie 2022 Gała startował już w Wybrzeżu, ale odszedł z tego klubu i jak twierdził później w wywiadach, stało się to przez... dziennikarzy, którzy niepotrzebnie jego zdaniem nakręcali pewne tematy. Fakty są takie, że Gała sam przecież podjął tę decyzję i żaden dziennikarz go do niej nie zmusił, ani zapewne nawet nie nakłaniał, więc pretensje co najmniej dziwne. Gała poszedł do PSŻ-u Poznań, ale tam zaliczył katastrofę. Rywalizacja o skład spowodowała u tego kruchego mentalnie zawodnika passę upadków swoich oraz innych, bo Gała przestał panować nad motocyklem, co widział każdy obecny na zawodach z jego udziałem.

