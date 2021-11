Tegoroczny sezon Lyager spędził w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. W 14 meczach wykręcił średnią 1,894 pkt/bieg, co dało mu 18. miejsce na liście najskuteczniejszych w lidze i drugie, po Patricku Hansenie na liście najlepszych zawodników do lat 24. Hansen ma jednak tę przewagę, że jest rok młodszy od Lyagera i jeszcze rok będzie mógł się ścigać z uprzywilejowanej pozycji. Dzięki temu mógł przebierać w ofertach i ostatecznie trafił do trzeciej drużyny w Polsce - Moje Bermudy Stali Gorzów. Gorzej z Lyagerem.

W zeszłym roku Andreas Lyager rozdawał karty, a teraz?

Rok temu podobnie jak teraz jego rodak, mógł licytować ostro. W Częstochowie zastanawiano się czy nie ściągnąć do z powrotem do ekstraligowego Eltrox Włókniarz. Lukratywna umowa leżała w gabinecie prezesa Krzysztofa Mrozka, w spadającym z PGE Ekstraligi Rybniku, a parę innych pierwszoligowych ośrodków też czekało w kolejce z propozycjami kontraktu. Lyager sprytnie pozbierał wtedy te oferty i poszedł z nimi do prezesa Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Jerzego Kancelarza, z którym wynegocjował podwyżkę.

Teraz jednak role się odwróciły i to bydgoski klub znalazł się w roli rozdającego karty. Na pozycje zagranicznych seniorów zakontraktowano gwiazdy: Mateja Żagara i Kennetha Bjerre, więc Lyager, któremu na dodatek zarzuca się dość konfliktowy charakter, usłyszał, że może zostać, ale tylko jako zawodnik oczekujący na miejsce w składzie na wypadek kontuzji.

Taka rola ambitnemu Duńczykowi nie pasuje. Problem jednak w tym, że w eWinner 1.LŻ zostało już niewiele miejsce do obsadzenia. Zagranicznego seniora szukają już w zasadzie tylko w ekipie beniaminka - Trans MF Landshut Devils i w Rybniku. Lyager propozycję z ROW-u ma, ale już nie tak lukratywną jak przed rokiem i raczej nawet tam rozpatrywany jest jako opcja rezerwowa, na wypadek gdyby prezes Mrozek nie dogadał się z krajowym liderem - Rune Holtą.

Może się więc skończyć tak, że utalentowany Duńczyk skończy w 2. LŻ. A wystarczyłoby, żeby urodził się miesiąc później. Wtedy jego sytuacja na transferowym rynku wyglądałaby zupełnie inaczej.