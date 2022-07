Rok temu im uciekł, teraz wezmą go z powrotem

Jest wielka szansa na to, że Patrick Hansen wróci do Arged Malesy Ostrów. Od jednego z naszych informatorów słyszymy, że on już tam jest. W żużlu jednak nic nie jest pewne. Rok temu Hansen do końca sezonu trzymał w niepewności działaczy Arged Malesy, choć już w połowie sierpnia był dogadany na przenosiny do Moje Bermudy Stali Gorzów.