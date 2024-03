Rok temu był na wylocie. Menedżer rzuca koło ratunkowe

- Nie wiem, co było, bo w poprzednim sezonie nie pracowałem w Apatorze - zaznacza na wstępie Piotr Baron, nowy menadżer toruńskiej drużyny. - Mogę natomiast mówić, jak jest. A jest tak, że bardzo bym chciał zatrzymać Pawła Przedpełskiego na dłużej. Będę namawiał zarząd, żeby rozpoczęli z nim rozmowy i podpisali z nim umowę także na sezon 2025.

Baron broni Przedpełskiego: "Ludzie gadają głupoty"

Deklaracja Barona pewnie wbije w ziemię tych, którzy od miesięcy powtarzają, że Przedpełski się skończył, że nie żyje z żużla i nie osiąga w tym sporcie sukcesów, bo nie musi kłaść wszystkiego na szali. Nie ma odpowiedniej determinacji, by walczyć o trofea.

- Ludzie głupoty gadają. Dopasują wszystko do danej historii tak, jak im pasuje. Ja mógłbym powiedzieć, że skoro Paweł ma ten komfort w życiu, że nie musi, to ma więcej luzu i wszystko powinno przychodzić mu z łatwością. A to nie tak. W żużlu nie ma prostych recept - przyznaje Baron.