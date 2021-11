Rok temu blokowały ich przepisy, ale znaleźli na nie sposób

Nie zawsze jednak wszystko idzie tak, jak życzyliby sobie tego młodzi zawodnicy. Przed sezonem 2021, uszczelniając przepisy dotyczące instytucji "gościa", Główna Komisja Sportu Żużlowego uszczelniła je trochę zbyt mocno. Wszystko dlatego, że wprowadzając warunek, że "gość" nie może być w danym sezonie wypożyczony, GKSŻ zablokowała możliwość startów w ramach tej regulaminowej możliwości żużlowcom, którzy mają podpisane umowy ze stowarzyszeniami i są wypożyczeni do spółek akcyjnych.

Przepisy uderzyły najmocniej w zawodników z Ostrowa Wielkopolskiego i Gorzowa Wielkopolskiego. W obu tych ośrodkach jest tak, że - w uproszczeniu - spółka akcyjna zajmuje się działalnością pierwszej drużyny i rywalizacją w lidze, a stowarzyszenie odpowiada za szkolenie młodzieży. Przed sezonem podpisywane są umowy wypożyczenia pomiędzy stowarzyszeniem a spółką akcyjną, na mocy których najmłodsi żużlowcy mogą startować w barwach pierwszej drużyny. Problem w tym, że przez nowelizację przepisów garstka chłopaków miała przez to zablokowaną możliwość startu w 2. Lidze Żużlowej jako "goście".

Ostrovia znalazła sposób na regulamin

W minionym sezonie, na aktualizacji przepisów, ucierpiało najmocniej SpecHouse PSŻ Poznań. Żółto-czarni nie mają szkółki, więc muszą posiłkować się żużlowcami z innych ośrodków. Największe "górki" mają zazwyczaj w Lesznie, Ostrowie i Gorzowie. Problem w tym, że leszczyńska Unia wysyłała swoją młodzież do drugiej drużyny w Rawiczu, a juniorzy z Ostrowa i Gorzowa byli zablokowani na dwa sposoby: nie mogli być "gośćmi" przez wypożyczenia ze stowarzyszeń do spółek i nie mogli być wypożyczeni po raz drugi w tym samym roku.

Podczas zakończonego przed kilkoma dniami okienka transferowego ogłoszono jednak, że dwóch juniorów ostrowskiej drużyny wspomoże OK Bedmet Kolejarz Opole, a dwóch kolejnych SpecHouse PSŻ Poznań. Czy doszło zatem do zmiany przepisów? Wbrew intuicji, tak się nie stało.

Jak dowiedzieliśmy się w GKSŻ, korekta była sondowana, ale - przynajmniej na razie - nie weszła w życie. Wypożyczenie zawodnika do klubu ze stowarzyszenia mającego ten sam adres siedziby i będącego udziałowcem lub akcjonariuszem tego klubu, miało nie być traktowane jako zmiana barw klubowych. To, czy ten przepis wejdzie w życie, czy nie, nie jest jeszcze przesądzone. Nie wiadomo jednak, czy umożliwiłby jazdę jako "goście" zawodnikom wypożyczonym.

Zatem w jaki sposób Ostrovia udostępniła swoich juniorów w ramach instytucji "gościa"? W Ostrowie doszło do transferu czterech zawodników. Sebastian Szostak, Jakub Krawczyk, Jakub Poczta i Kacper Grzelak nie mają kontraktów ze stowarzyszeniem, tylko ze spółką akcyjną. Nie ma więc konieczności wypożyczenia ich z jednego podmiotu do drugiego, a to z kolei otworzyło możliwość jazdy jako "goście" w klubach 2. Ligi Żużlowej.