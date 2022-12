Rodzinka znów w komplecie. Kibice proszą tylko o jedno

Nowy nabytek Motoru Lublin oraz Sandra Zmarzlik na podróż poślubną czekali prawie miesiąc , bowiem uroczystość miała miejsce w połowie listopada. Para pobrała się w Barlinku, a następnie bawiła się do białego rana w oddalonym o kilkanaście kilometrów dalej Żukowie. Show skradł wówczas prezes Stali Waldemar Sadowski. Sternik wicemistrzów kraju przekazał swojemu byłemu już zawodnikowi bilet powrotny do Gorzowa . Oczywiście wszystko miało charakter żartobliwy.

Odebrali synka i polecieli do Dubaju

Pan i pani młoda po zakończeniu wesela zamiast cieszyć się swoją obecnością i choćby chwilowym, spokojem natychmiastowo rzucili się w wir obowiązków. Co warto zaznaczyć, przyjemnych obowiązków, bo chociażby niedawno gościli we Włoszech na specjalnej gali FIM podsumowującej sezon w sportach motorowych. Do Rimini Bartosz i Sandra wybrali się bez syna Antosia, który został w Polsce i wraz z dziadkami wyczekiwał na powrót rodziców.