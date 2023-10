Rodzina nie będzie szczęśliwa. Nagły zwrot sytuacji?

Nie trzeba nikomu przypominać, co w ostatnich miesiącach przeszedł Adrian Miedziński. Nieco ponad roku temu w Zielonej Górze miał straszny upadek, po którym leżał w szpitalu w śpiączce, trwała walka nie tylko o jego zdrowie, a o jego życie. Jakimś cudem błyskawicznie doszedł do siebie, pojawił się na gali PGE Ekstraligi niespełna miesiąc po katastrofie w Zielonej Górze. Wyglądał całkiem dobrze i zaczął przebąkiwać o powrocie do żużla. Wielu mu to odradzało, mówiło że życie ma się jedno, a on już dość kredytów zaciągnął u swojego "anioła stróża".