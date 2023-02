24-latek nie jest pierwszym zawodnikiem, który w sposób dobitny przekonał się na własnej skórze, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ. Fani prawdopodobnie ciągle nie mogą darować Kuberze, że trzy lata temu, po zakończeniu wieku juniora odszedł z macierzystego klubu do lubelskiego Motoru.

Szybka kontra. Wpadli na minę. Co dalej z nimi? WIDEO

Szybka kontra. Wpadli na minę. Co dalej z nimi? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Krótka pamięć kibica

Dodatkowo rozstanie odbyło się w dość napiętej atmosferze, co spowodowało, że jego relacje z zarządem Fogo Unii uległy wyraźnemu ochłodzeniu. Niestety coraz częściej rykoszetem obrywa Bogu ducha winna rodzina Kubery, która pomimo braku żużlowca w Lesznie, wciąż odwiedza stadion im. Alfreda Smoczyka, ale według relacji samego zawodnika nie może się na nim czuć do końca bezpiecznie.

- Różnie to bywa. Spotykam się z miłymi komentarzami, ale zdarzają się sytuacje, chociażby takie, że moja rodzina idzie na żużel i kibicuje mi, to jest oblewana różnymi napojami na stadionie czy też wyzywana, musi się przesiadać. Więc takich sytuacji niemiłych też jest mnóstwo, ale te miłe też się zdarzają - zdradził Kubera w audycji na portalu Best Speedway.