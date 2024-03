Robili GP, teraz zaszokowali kibiców. W Polsce nie ma na to szans

Żużel to branża typowo męska i o tym mówi się w zasadzie od zawsze. Oczywiście są kobiety pracujące jako dziennikarki czy działaczki, zdarzają się panie w roli mechaników, ale najbardziej interesują rzecz jasna te, które same jeżdżą. Jeszcze kilkanaście lat temu kobieta startująca na torze żużlowym była wielką sensacją, ale obecnie to się zmieniło. Najlepsza z nich, czyli Celina Liebmann prezentuje już poziom zbliżony do wielu mężczyzn, których zresztą bezproblemowo pokonuje w zawodach organizowanych w Niemczech.

