Robert Kościecha chce powołania Akademii Trenerskiej Sportu Żużlowego

Robert Kościecha opracowywał wraz z zespołem szkoleniowym założenia zmian nowej piramidy szkoleniowej w polskim żużlu, która ma ułatwić napływ nowych zawodników do tego sportu i zwiększyć szanse na pozyskiwanie talentów do motorsportu.

Od następnego sezonu, każda drużyna PGE Ekstraligi będzie miała także swój drugi zespół, który występować będzie w rozgrywkach U-24 Ekstraliga. Robert Kościecha uważa, że to skieruje kwestię zbierania doświadczenia przez młodych zawodników w lepszą stronę. - Jest to rozwiązanie, które spowoduje, że młodzi zawodnicy będą mieli więcej jazdy i będą się rozwijali. Zawsze każdy mecz jest lepszym treningiem. Oczywiście trenować też trzeba, bo nie wszystko się da nauczyć na zawodach. Kilka elementów trzeba przyswajać w spokojnych warunkach. Jednak dla młodych zawodników - im więcej zawodów, tym lepiej. Na pewno jest to coś nowego, ale myślę, że to będzie dobry kierunek - zaznaczył były żużlowiec i trener młodzieży w ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz, w rozmowie dla speedwayekstraliga.pl.

Nowością od przyszłego sezonu będzie Międzynarodowy Camp U-18. Coroczne wydarzenie ma być "oknem wystawowym" dla żużlowców, którzy przez udział w nim mogą znaleźć miejsce w polskim klubie. Robert Kościecha jest gotów, by wziąć w nim udział i pomóc młodym zawodnikom. - Jestem otwarty na każde nowe pomysły czy doświadczenie. Jestem w stanie próbować nowych rzeczy. Mam zdanie, że zawodnicy powinni mieć jak największą możliwość podnoszenia swoich umiejętności w różny sposób - czy to w teorii, czy w praktyce. Im więcej takich rzeczy będzie, tym lepiej - zaznaczył.

Perspektywy dla różnych klas pojemnościowych i rozwój rozgrywek dla młodych zawodników są obiecujące. Zakładają m.in. wprowadzenie rozgrywek indywidualnych i drużynowych 125 cc na torach miniżużlowych (tu zmiany mają zachodzić stopniowo w latach 2022 - 2023 z uwzględnieniem w początkowej fazie motocykli 85 cc). Kolejnym etapem będzie nauka i rywalizacja na pełnowymiarowych torach w klasie 250 cc (indywidualnie od 2022 roku, a drużynowo od 2023 roku). Z kolei w zakresie klasy 500 cc w grę wchodzi przede wszystkim utrzymanie form rozgrywek drużynowych i indywidualnych, które są znane obecnie (kaski, pary i zawody indywidualne), a także wprowadzenie rozgrywek drużynowych w formie czwórmeczów.

Z kolei powołanie Akademii Trenerskiej Sportu Żużlowego ma na celu skoordynowanie i uporządkowanie procesu szkolenia kadr trenerskich.

- Myślę, że jak w każdym zawodzie - potrzebne są szkolenia dla tych trenerów, którzy już są, i dla nowych osób. Wszystko po to, aby podnosić swoje umiejętności trenerskie. Trener nie powie, że jest wszystkowiedzący. Każdy szkoleniowiec ma swoje doświadczenia i pomysły i można to realizować wspólnie - wyjaśnił Kościecha.

Aby zwiększyć wymagania dotyczące liczby posiadanych przez kluby adeptów Pit Bike oraz zawodników w podziale na klasy pojemnościowe silników konieczne będzie posiadanie przez cały sezon rozgrywkowy drużyn młodzieżowych w liczbie zawodników zapewniających pełny skład takiej drużyny w poszczególnych klasach rozgrywkowych startujących w rozgrywkach.

Członkowie zespołu szkoleniowego, który opracowywał założenia zmian: Stanisław Chomski - klasa 500cc, Rafał Dobrucki - klasa 250cc/500cc, Robert Kościecha - klasa 250cc/500cc, Jacek Woźniak - klasa 125cc/mini żużel i Marcin Wójcik - klasa Pit Bike.