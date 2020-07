RM Solar Falubaz Zielona Góra pokonał PGG ROW Rybnik 57:33 w ósmej kolejce ekstraligi żużlowej.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był Martin Vaculik, który zgromadził komplet, 15 punktów.

Gospodarze szybko osiągnęli dużą przewagę, po siódmym biegu prowadzili już 31:11. W ósmym niespodziewanie goście zwyciężyli podwójnie (5:1), ale obaj żużlowcy Falubazu mieli defekt - Patryk Dudek dojechał do mety, ale Damian Pawliczak nie.



PGG ROW drugie podwójne zwycięstwo zanotował w 14. biegu, który wygrał Adrian Miedzieński przez Robertem Lambertem. Trzeci był Antonio Lindbaeck, natomiast Dudek po raz drugi w tym meczu miał defekt.



Nie miało to jednak wpływu na końcowy wynik, gospodarze pewnie wygrali 57:33. Ponieważ w piątek zaczęła się runda rewanżowa, to żużlowcy z plastronem "Myszki Miki" zgarnęli też bonus, ponieważ w Rybniku zwyciężyli 53:36.



W tabeli RM Solar Falubaz zgromadził 12 "oczek", tyle samo, co liderująca Fogo Unia, ale w ośmiu spotkaniach, a leszczynianie jeździli dopiero w sześciu.

RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 57:33

Punkty:

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 15 (3,3,3,3,3), Piotr Protasiewicz 11 (3,1,3,2,2), Antonio Lindbaeck 9 (2,2,2,2,1), Patryk Dudek 7 (2,3,1,1,d), Michael Jepsen Jensen 5 (1,2,1,1), Damian Pawliczak 5 (3,2,d), Norbert Krakowiak 5 (2,2,1).

PGG ROW Rybnik: Robert Lambert 9 (3,0,3,2,1), Adrian Miedziński 7 (1,0,3,0,3), Kacper Woryna 6 (0,1,0,3,2,0), Vaclav Milik 6 (3,1,2,0), Siergiej Łogaczew 2 (w,-,2), Mateusz Tudzież 2 (1,1,0), Mateusz Szczepaniak 1 (0,-,1.-), Kamil Nowacki 0 (0,0,0).

Najlepszy czas dnia uzyskał Martin Vaculik w 15. biegu - 60,34 s.

Sędzia: Michał Sasień.