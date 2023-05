Ring bokserski w stolicy Niemiec. Zrobił to na oczach Bońka!

13 maja wszystkie oczy będą zwrócone na Warszawę, gdzie odbędzie się druga z tegorocznych rund Grand Prix na żużlu. Polak jeszcze nigdy nie wygrał na PGE Narodowym. Może to się jednak zmienia. Niech natchnieniem dla naszych będzie ta historia sprzed 22 lat, kiedy to Tomasz Gollob wygrał turniej w błocie na niemieckiej ziemi. Pierwszy i ostatni jak dotąd rozgrywany w Berlinie. Niektórzy lubią żartować, że Niemcy nie zrobili kolejnych zawodów, bo nie chcieli już słuchać Mazurka Dąbrowskiego. Szkoda, bo wtedy w Berlinie się działo. W ogóle były to pierwsze zawody na sztucznym torze. Taki sam został właśnie usypany w Warszawie.