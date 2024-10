Rewolucja w Stali Gorzów. Głośne zwolnienie, znany następca

Waldemar Sadowski został usunięty z zarządu i z funkcji prezesa w ebut.pl Stali Gorzów. Kibice po piątkowym spotkaniu zwariowali na punkcie pełniącego jego obowiązki Dariusza Wróbla. To właśnie on przejął posadę Sadowskiego. Stal jednak nadal wisi tuż nad przepaścią, bo do końca października musi uzbierać 4,5 miliona złotych. Całkowity dług wynosi jednak dużo więcej. Wstępnie dwaj sponsorzy zadeklarowali 2,5 miliona.