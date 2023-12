Rewolucja w przygotowaniach. Zawodnicy się z tym nie kryją

Po raz pierwszy o sportach walki w środowisku żużlowym zrobiło się głośno za sprawą Marcina Najmana . Częstochowianin prywatnie jest wielkim fanem speedwaya i kiedy tylko może odwiedza stadion Tauron Włókniarza podczas spotkań ligowych. Zawodnik występujący w federacjach freak fightowych nie poprzestaje na samym kibicowaniu. W przeszłości 44-latek zorganizował pojedynek Kamila Wieczorka z Danielem Kaczmarkiem. Cieszył się on wśród fanów ogromną popularnością, ponieważ obaj panowie zaliczyli epizod w PGE Ekstralidze. Szczęśliwi nie byli jednak działacze, obawiający się potencjalnych urazów.

Temat starcia MMA powrócił potem na tapetę za sprawą Taia Woffindena. Brytyjczyk zaproponował Leonowi Madsenowi walkę w klatce i wielokrotnie odgrażał się Duńczykowi, udzielając mocnych wywiadów. - Jest fr*****m, już kiedyś go rozwaliłem - mówił chociażby trzykrotny indywidualny mistrz świata w magazynie "Speedway Star". Do wydarzenia ostatecznie nie doszło, bo zawodnikom zabronili bić się prezesi. Nie oznacza to jednak, że temat nie wróci w przyszłości.