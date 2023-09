Rewolucja w polskim klubie. Znowu nic z tego nie wyjdzie?

Minął piąty sezon rządów Jerzego Kanclerza. Patrząc na sam aspekt sportowy, to w zasadzie tylko pierwszy sezon (2019) był w pełni udany. Wtedy Kanclerz był nie tylko właścicielem i prezesem, ale również menedżerem. W finale rozgrywek Polonia dokonała cudu, odrabiając 28-punktową stratę z pierwszego meczu w Poznaniu i to z nawiązką (61:29). Po każdym kolejnym sezonie pozostawał niesmak .

W sezonie 2020 bydgoszczanie do samego końca byli zamieszani w walkę o utrzymanie. Rzutem na taśmę wyprzedzili jednak Lokomotiv Daugavpils, który doznał dwóch kluczowych porażek na własnym torze. Gdyby Łotysze wykonali swoje zadanie, to jazda Polonii w I lidze trwałaby tylko jeden rok. Po awansie z II do I ligi Kanclerz praktycznie nie zmienił składu. Omal nie przepłacił tego spadkiem. Na bazie tych doświadczeń, w ostatnich trzech latach dokonywał w drużynie dużej rewolucji.