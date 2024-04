Rewolucja w polskim klubie? Kibicom puszczają nerwy. Piszą o skandalu

Spokoju od pewnego czasu nie ma natomiast w mediach społecznościowych jednego z najpopularniejszych klubów żużlowych w kraju. Zaczęło się od zaprezentowania nowych kevlarów. Bliźniaczo przypominają one te, w których po drugie złoto PGE Ekstraligi sięgał kilka miesięcy temu Orlen Oil Motor Lublin . Poza kombinezonami zmianie ulegnie też identyfikacja wizualna w mediach społecznościowych. Osoby odpowiedzialne za Facebooka w zeszłym tygodniu zmienili zdjęcie profilowe. Widzimy na nim herb ebut.pl Stali w... miedzianym kolorze.

Zmienili profilowe na Facebooku. I wtedy się zaczęło

- A może czas najwyższy przywrócić nasz historyczny herb a nie od wielu lat kombinować z kształtami i kolorystyką? - pytają retorycznie kibice w komentarzach. - Nie no, ale z herbem nie kombinujemy. Tożsamość daje nam kibicom poczucie dumy - napisał nawet Jacek Gumowski, czyli człowiek, który kilka lat temu stał na czele działu marketingu gorzowskiego teamu. - To nie kolorowanka, rano się budzę to zmieniam na kolor zielony lub pomarańczowy, chyba że własne pieniądze sam stworzyłem klub i nie korzystam pomocy finansowej społeczeństwa - dodał pan Zbigniew. Podobnych opinii znajdziemy multum.