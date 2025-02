Rewolucja w polskim klubie. Był to jeden z największych problemów

Żużel. Wybrzeże Gdańsk mierzy wysoko. Remont stadionu to dopiero początek

Tylko w sezonie 2017 Wybrzeże do końca rywalizowało o przepustkę do elity. Wówczas przeszkodził deszcz (pierwszy mecz finałowy w Gdańsku zakończono po dwunastym wyścigu), a także kontuzje (Oskara Fajfera i w końcówce rewanżu Andersa Thomsena). Po kilku ostatnich chudych latach w 2024 roku kibice przeżyli prawdziwy koszmar. Choć Wybrzeże nie było głównym pretendentem do spadku, to spadło do Krajowej Ligi Żużlowej i to z hukiem (bilans 1-1-12).