Rewolucja w Grand Prix? Zaskakujący kandydaci do dzikich kart

Sześciu najlepszych zawodników Grand Prix 2023, trójka z Grand Prix Challenge i mistrz Europy, to pewniacy do startu w przyszłorocznym cyklu. Teraz czekamy na decyzję organizatorów dotyczące dzikich kart. Jedna z nich ma trafić do rąk siódmego w tym roku Anglika Daniela Bewleya. Cztery pozostałe, to zagadka. Nieoficjalnie słyszymy, że promotorowi marzy się rewolucja i mocno międzynarodowa stawka.