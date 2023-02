Rewolucja na Narodowym. Szykują się zmiany!

- Pierwszy raz w siedmioletniej historii zawodów Grand Prix na PGE Narodowym dojdzie do renowacji żużlowej nawierzchni . Tor podczas majowych zawodów będzie też szerszy. Polski Związek Motorowy dokłada wszelkich starań, aby 2023 FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw było atrakcyjnym widowiskiem i nie zabrakło na torze walki, a na trybunach emocji.

Około 700 ton więcej nawierzchni, która zostanie zmodyfikowana, ma zapewnić zawodnikom lepsze parametry do ścigania na PGE Narodowym. To jednak nie wszystko, organizatorzy już uzgodnili ze Speed Sport, duńską firmą odpowiedzialną za budowę czasowego toru na PGE Narodowym, iż będzie on szerszy, a tym samym żużlowcy uzyskają dodatkową przestrzeń do wyprzedzania. To wszystko mają być zmiany prowadzące do jednego i podstawowego celu, którym jest zapewnienie atrakcyjnego widowiska sportowego - czytamy w oficjalnym komunikacie.