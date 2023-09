Rewelacyjny 16-latek z kontraktem w Polsce. To kolega Zmarzlika

Rewelacyjny 16-latek już zadziwia

Bednar w tym roku jeździł dla AK Markety Praga i niemieckiego MC Gustrow Torros. Za rok będzie już zawodnikiem Ekstraligi U24. To jest świetne miejsce do rozwoju talentu. Na dokładkę Stal bardzo mocno dba o swoich młodych żużlowców. Bardzo jej zależy, żeby drużyna jeżdżąca w Ekstralidze U24 była takim naturalnym zapleczem pierwszego zespołu. W końcu Pollestad, gwiazda drużyny U24, był w tym roku pierwszym zmiennikiem Wiktora Jasińskiego w ekstraligowej Stali.

Spełni się marzenie Czecha

Młody zawodnik jest wspierany przez Orlen, co ma znaczenie, bo w Czechach nie jest łatwo o sponsorów. Kilka miesięcy temu w rozmowie ze speedwaynews.pl Bednar mówił, że do żużla namówił go tata, że wzoruje się na angielskich gwiazdach: Taiu Woffindenie i Danielu Bewley’u, że chciałby trafić od Polski i do ligi U24. To marzenie właśnie się spełnia.