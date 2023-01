Rewelacja ligi usiądzie na trybunach? Litości nie będzie

Już za chwilę będą wysyłać Krakowiaka na trybuny

Dlaczego Krakowiak? Trudno sobie wyobrazić, że GKM skreśli 3-krotnego mistrza świata Nickiego Pedersena. To samo dotyczy Maxa Fricke. Klub nie po to bił się o zwycięzcę ubiegłorocznej rundy Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie, żeby wyrzucić go ze składu. Do tej dwójki pewniaków w ciemno można dopisać Tarasienkę oraz Czugunowa.