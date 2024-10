Reprezentant Polski zrównany z ziemią. To był jego największy błąd

Jeszcze tydzień przed ogłoszeniem powrotu Woźniaka do Bydgoszczy, raczej nikt nie spodziewał się, że stanie się to już teraz . 31-letni reprezentant Polski miał ważną umowę w ebut.pl Stali Gorzów, a Abramczyk Polonia przegrała finałowy dwumecz z INNPRO ROW-em Rybnik i po raz kolejny nie awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko zmieniło się po zwolnieniu legendarnego szkoleniowca Stanisława Chomskiego. Kilka dni później zarząd gorzowskiego klubu postanowił zrezygnować z Woźniaka .

Żużel. Transfery. Dlaczego Szymon Woźniak wrócił do Polonii?

Nasz rozmówca jest trochę zaskoczony taką decyzją Polaka. - Nadal widziałbym go w PGE Ekstralidze. Polonia to jednak jego pierwszy klub, być może zadziałał sentyment i po rozmowie z prezesem Jerzym Kanclerzem wierzy, że bydgoski zespół będzie pewniakiem do awansu. To mogło go przekonać. Wydaje mi się, że Szymon szybko wróci do jazdy z najlepszymi, nawet jeśli Polonia nie awansuje - zaznacza.