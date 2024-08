Reprezentant Polski zmieni klub. Nie kryje oburzenia

Transfery. Damian Ratajczak zmieni klub, jeśli Fogo Unia Leszno spadnie

PGE Ekstraliga priorytetem dla wicemistrza świata juniorów

Takie zdanie naszego rozmówcy nie dziwi. Kilka tygodni temu sami poprosiliśmy go radę dla Unii, zapytaliśmy, co powinien zrobić klub po spadku. Sokołowski nie chciał się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ Unia jeszcze nie spadła i ma szansę się utrzymać. Teraz mówi nam, że gdyby to on dalej odpowiadał za leszczyński ośrodek, to nie wypożyczyłby Ratajczaka do innego klubu, aby mieć jak najmocniejszy zespół do walki o powrót do elity. - Uniemożliwiłbym mu przejście - podkreśla.