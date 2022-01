​Reprezentant Polski zażartował z pięknej modelki

Jeden z liderów Fogo Unii Leszno - Piotr i jego starszy brat, zawodnik ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz - Przemysław, wybrali się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zamierzają mocno pracować nad formą fizyczną.

We wtorek młodszy z braci napisał na Instagramie, iż ma za sobą 87 km przejażdżki. Jak sam przyznał, była to rozgrzewka przed czwartkiem. Wówczas z bratem w ostrym tempie mają zamiar zaatakować najwyższy szczyt Gran Canarii - Pico de las Nieves (1949 metrów).

We wtorkowej rozgrzewce Piotrowi Pawlickiemu towarzyszyła jego partnerka, piękna modelka - Oliwia Sawczak. Podobnie ma być również w czwartek. Jeszcze przed wylotem na Wyspy Kanaryjskie Pawlicki zażartował ze swej ukochanej, która w zeszłym roku podczas drogi na Pico de las Nieves wspomagała się napędem elektrycznym.

- Mam nadzieje ze w tym roku bateria w rowerze wytrzyma i nie będę musiał cię wciągać przez ostatnie półtora km na szczyt - napisał jej w mediach społecznościowych.

25-letni Oliwia Sawczak ma za sobą pokazy zdjęciowe i sesje na całym świecie (m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Chinach). Była też m.in. finalistką konkursu "Look Of The Year". Jej urodą można się zachwycać.