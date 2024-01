Reprezentant Polski wygrał los na loterii. Ona pociesza go w trudnych chwilach

Patryk Dudek i Katarzyna Górska są parą od ponad dziesięciu lat. Polak szybko się ustatkował. Spokój w życiu z pewnością miał wpływ na to, że stał się jedną z gwiazd PGE Ekstraligi . Sezon 2023 był jednak bardzo słaby w jego wykonaniu (najgorszy od 2014 roku). Wypadł z cyklu Grand Prix, w zmaganiach ligowych uplasował się dopiero na 24. miejscu spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników. Kolejny taki rok nie może się powtórzyć.

Kim jest Katarzyna Górska?

Urodzony w Bydgoszczy Dudek jest wychowankiem Falubazu Zielona Góra, w którym startował w latach 2009-2021. Po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej zasilił jednak barwy Apatora Toruń. W kwietniu rozpocznie trzeci sezon w klubie z Grodu Kopernika. Kibice z Torunia liczą, że się odbuduje i znów będzie jednym z najlepszych krajowych żużlowców. Przecież nie zapomniał, jak się jeździ.



Dudek to czterokrotny mistrz świata w drużynie, mistrz świata juniorów oraz indywidualny wicemistrz świata. Wszystkie medale reprezentanta Polski naprawdę trudno zliczyć. Na co jak na co, ale na wsparcie partnerki może liczyć na każdym kroku.