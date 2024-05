Reprezentant Polski stawia sobie ultimatum. Niektórzy mocno się zdziwią

Żużel. Mateusz Cierniak o Grand Prix w Warszawie

Przeżył dramat na PGE Narodowym. "Ten stadion zabrał mi dużo zdrowia. Pamiętam o tym"



Dla Cierniaka jest to pierwszy sezon w gronie seniorów. Jako junior osiągał największe sukcesy, z mistrzostwem świata juniorów na czele (zdobytym dwukrotnie). Niektórzy w środowisku żużlowym mówili o nim "mały Zmarzlik". Nie bez powodu. Był najlepszym w swojej kategorii, wśród zawodników do lat 21 stał się dominatorem. Po przejściu do formacji seniorskiej nie rozpoczął sezonu 2024 idealnie. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Od pierwszych ligowych spotkań brakuje mu prędkości, podobnie było prawie przez całą sobotnią rundę.



Trzeba przyznać, że Cierniakowi nie brakuje za to pewności siebie. To dobrze, bo jeśli sportowiec chce osiągnąć jakikolwiek sukces, musi w siebie wierzyć. Morale podbudowują również koledzy z zespołu. W Orlen Oil Motorze Lublin ściga się z najlepszymi zawodnikami na świecie. Co ciekawe, z całej formacji seniorskiej tylko on nie jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. Rozmowy i rady od gwiazd rozwijają. Efekty rozwoju Cierniaka widzieliśmy już w zeszłym sezonie, który był zdecydowanie najlepszym w jego karierze. Widać to było nie tylko po punktach, ale i po postawie na torze.