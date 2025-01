Reprezentant Polski przeżył dramat. Skutki odczuwa aż po dziś dzień

15 maja 2024 roku był dla Damian Ratajczaka niczym wyrok. Utalentowany młodzieżowiec złamał kość udową podczas ligi duńskiej. Choć przerwa od startów miała trwać nawet 3 miesiące, to już po 6 tygodniach wrócił na tor, a po 2 miesiącach stanął pod taśmą z rywalami.

Ratajczak wrócił w ekspresowym tempie, ale Unia i tak spadła

19-latek jednak wciąż wyraźnie utykał na kontuzjowaną nogę, która z wiadomych względów była osłabiona. W Lesznie przecierali oczy ze zdziwienia, bo po takich kontuzjach zawodnicy z reguły bardzo długo dochodzą do siebie. Ratajczak był już w stanie wrócić do ścigania, lecz nie z taką samą skutecznością, jak wcześniej.

Natomiast początek ubiegłego sezonu miał bardzo udany. W pierwszych dwóch domowych starciach dołożył cenne punkty do zwycięstwa i remisu drużyny z Leszna. FOGO Unia finalnie jednak spadła do Metalkas 2. Ekstraligi, a mistrz Europy został wypożyczony do Stelmet Falubazu.