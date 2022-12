Reprezentacja jak zgniłe jabłko. Miażdżą Lewandowskiego i spółkę

A brutalna prawda jest taka, że w Speedway of Nations, żużlowym odpowiedniku piłkarskiego Mundialu, w porównaniu do zespołu Michniewicza, drużyna pod batutą aktualnego czempiona glonu - Bartosza Zmarzlika zbiera ochłapy, jakieś drobne na waciki. Piłkarze dorobią sobie w reklamach, otrzymają miesięczną pensję nawet w przypadku odniesienia kontuzji, a żużlowiec wyda fortunę na sprzęt i gdy dozna urazu, to nie zarobi, bo on musi podnieść kasę z toru. Ryzyko kalectwa na całe życie, nie wspominając już o wypadkach śmiertelnych też jest większe.