Rempała miał rację. Zapięty kask też może spaść

Sobotni upadek Daniela Jeleniewskiego wywołał wielkie poruszenie w środowisku żużlowym. Żużlowiec Abramczyk Polonii miał furę szczęścia. Strach pomyśleć, co by było, gdyby kask spadł przed zderzeniem z Marcinem Nowakiem. To zajście wielu osobom przypomniało słowa Jacka Rempaly, który po tragedii swojego syna zapewniał, że nawet zapięty kask może spaść.