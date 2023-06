Remontada sezonu? Kibice zbierali szczęki z podłogi

W decydującym starciu grudziądzanie najedli się sporej ilości strachu . Upadek na samym początku zanotował Nicki Pedersen i istniała realna szansa na to, że sędzia nie pozwoli wystartować mu w powtórce. Ostatecznie arbiter postanowił puścić ją w pełnej obsadzie, dzięki czemu Duńczyk otrzymał drugą szansę. Lider ZOOLeszcz GKM-u w drugim podejściu zachował zimną krew i wraz z Maksem Frickiem uratował biegowy remis na wagę trzech punktów do ligowej tabeli.

ZOOLeszcz GKM w przyszłym tygodniu czeka piekielnie trudny wyjazd do Wrocławia. Platinum Motor podejmie z kolei u siebie For Nature Solutions Apator Toruń i będzie chciał się jak najszybciej przełamać. Pojedynek przed własną publicznością to do tego wymarzona okazja.