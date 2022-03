Remont 200 mieszkań i pomoc Ukrainie ważniejsze niż Grand Prix

Wojciech Kulak Żużel

Szanse na organizację gorzowskiej rundy Grand Prix maleją z tygodnia na tydzień. Nie dość, że miasto do tej pory nie podpisało umowy z nowymi promotorami, to na dodatek turniej ma coraz więcej przeciwników. - Co jest ważniejsze w tych ciężkich czasach, kiedy powinniśmy myśleć o uchodźcach i biednych gorzowianach. Grand Prix, które już mało kogo na świecie obchodzi, czy pomoc potrzebującym? – pyta na przykład radny Jerzy Synowiec.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik i goniący go Jason Doyle / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan