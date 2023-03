Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław mają budżety sięgające 25 milionów. To są w tej chwili dwa najbogatsze kluby w Polsce.

Stal i Włókniarz powalczą o budżetowe podium

Ebut.pl Stal Gorzów bije się o miejsce na podium z Włókniarzem Częstochowa, o którym wiemy, że szykuje się do podpisania lukratywnej umowy z Tauronem (sprzedaż miejsca w nazwie) za 3 miliony złotych. Budżet Włókniarza ma oscylować w granicach 19-20 milionów.

Kontrakt z KGHM ma być na pół miliona, do tego dojdzie kasa z urzędu marszałkowskiego. Jeśli żaden sponsor się po drodze nie wysypie, jeśli ktoś nie zmniejszy znacząco swojego wsparcia, a sprzedaż biletów będzie na wysokim poziomie, to pieniądze z KGHM i urzędu, to będą te środki ekstra. Detale zadecydują o tym, czy Stal wyprzedzi Włókniarza w wyścigu: kto ma większy budżet.