Regulaminowy bubel. Ten przepis trzeba natychmiast zmienić [FELIETON]

Przed nami faza play-off w PGE Ekstralidze, czyli to co tygrysy lubią najbardziej. Choć do zamknięcia rundy zasadniczej pozostały jeszcze dwa mecze, to nic one już nie zmienią, co tylko potwierdza, że sześć zespołów w walce o medale, to bubel do natychmiastowej zmiany.