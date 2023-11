Reforma ligi zezłościła kibiców. Wszystko przez jeden szczegół

Nie 1. Liga Żużlowa a 2. Speedway Ekstraliga - tak nazywa się aktualnie druga klasa rozgrywek żużlowych w Polsce. To efekt przejęcia kontroli nad ligą przez Speedway Ekstraligę. Działaczom zależało na uspójnieniu nazw, co łączy się także z nową identyfikacją wizualną. Nie wszystkim kibicom te nowości przypadły do gustu.