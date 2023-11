Reforma ligi i transfery. Pomocna dłoń dla beniaminka [FELIETON]

Rewolucja systemu może wyjść lidze na dobre

Zacznę od tego, że rozbicie na play-off i play-down choć nie jest najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem, to w moim odczuciu podniesie atrakcyjność ligi. Ten rok pokazał, że sześciozespołowa runda play-off na pewnym etapie jest dość przewidywalna. Ograniczenie liczby drużyn, które pojadą o medale wydaje się być trafionym ruchem. Tym bardziej, że - i to chyba jest tutaj kluczowe - pozostałe drużyny nie skończą sezonu na początku sierpnia.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to najbardziej sprawiedliwy system. Najbardziej pokrzywdzona będzie piąta drużyna, która była o krok od walki o medale, a równie dobrze może spaść. Nie da się jednak mieć wszystkiego. Taki zespół może wybrać sobie rywala w play-down, więc jest to jakaś korzyść. Można byłoby się zastanowić, czy nie pójść krok dalej i pomyśleć nad jakimś handicapem punktowym.

Zmiana systemu może mieć wpływ na transfery

Mecze barażowe wydłużą nam sezon i mogą mieć wpływ na to, co będzie się dziać na rynku transferowym. Znacznie dłużej niż do tej pory nie będziemy znać ostateczny skład drużyn w PGE Ekstralidze, więc zawodnicy będą dłużej zwlekać z podpisywaniem umów. To powinno w jakimś sensie pomóc beniaminkowi w stworzeniu konkurencyjnego składu. W tym roku akurat Falubaz całkiem zgrabnie sobie z tym poradził, ale w poprzednich latach wcale nie było to takie oczywiste.