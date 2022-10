Ręce precz od Morrisa. Nawet Jurek Mordel był zadowolony

Czyli ta Motoarena nie taka zła jak ją malują. Da się tam jednak zrobić fajny, przyjemny dla oka tor do ścigania. Ostatnia tegoroczna odsłona cyklu Grand Prix była prawdziwą ucztą. Cytując legendarną rozmowę z Jerzym Mordelem, można powiedzieć, że zawodnicy mijali się w sobotę, co łuk.

Efektownymi akcjami można by obdzielić cały ekstraligowy sezon na tym obiekcie i jeszcze zostałoby ich pewnie na pół następnego. Dostaliśmy namacalny dowód, że to nie z nawierzchnią jest coś nie tak. Ale no właśnie z kim lub z czym w takim razie, że notorycznie popełniano błąd w sztuce.