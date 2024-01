Reaktywacja żużla w Krakowie. Dwa kluby i wielka zawierucha

Stowarzyszenie Przyjaciół Żużla w zeszłym roku miało czynić starania reaktywacji żużla w Krakowie. Na jego czele stoi Zbigniew Krzystyniak. Jesienią 2023 roku miasto przeprowadziło niezbędne prace remontowe toru tak, aby nowo powstały klub mógł spokojnie przystąpić do rozgrywek żużlowych. Co ciekawe, umowę dzierżawy toru przy ulicy Odmogile posiada Klub Sportowy Wanda. Z kolei umowę z tymże klubem ma ważną Stowarzyszenie Przyjaciół Żużla. Spółka Speedway Kraków, która chce wystartować w Krajowej Lidze Żużlowej formalnie nie posiada więc toru, na którym drużyna mogłaby startować.

Speedway Kraków odcina się od Stowarzyszenia Przyjaciół Żużla

Okazuje się więc, że ludzie, którzy dziś stoją za projektem Speedway Kraków przestali angażować się w działania Stowarzyszenia Przyjaciół Żużla, od którego się odcinają. - 28 listopada przypadał wstępny termin złożenia dokumentacji do przystąpienia do rozgrywek ligowych. Jako członkowie stowarzyszenia byliśmy zapewniani, że podmiot posiada niezbędne finanse. Jak już doszło do kontroli, ile jest pieniędzy na koncie stowarzyszenia, okazało się, że 160 złotych - dodał prezes Speedway Kraków.

Miasto rozstrzygnie patową sytuację?

Fakty są teraz takie, że to Speedway Kraków przystąpiło do procesu licencyjnego i ma poparcie władz Głównej Komisji Żużlowej. Działacze przygotowują się do startu, zbierają budżet (potrzeba ok. 2,5-3 milionów złotych), a także mają porozumienie ze Stalą Rzeszów, która ma wypożyczyć krakowianom kilku zawodników. Problematyczna pozostaje teraz kwestia praw do korzystania z toru przy ulicy Odmogile.