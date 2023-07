Raz mówi, że ma kasę, innym razem jej nie ma. Co z liderem tabeli?

To jak to jest z tą kasą w Falubazie?

Od razu ciśnie się na usta pytanie: to jak to jest z tą kasą w Zielonej Górze? To ona jest, czy jej nie ma? Po katastrofie w Przylepie prezydent rozkłada bezradnie ręce, mówiąc: nie mam pieniędzy, a gdy pojawia się informacja o zaległościach klubu, to wtedy przekonuje, że to plotki, że sytuacja jest stabilna, czyli że kasa jest.